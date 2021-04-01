Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi, ilçenin modern bir şehir haline gelmesi için üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde hizmet atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Gölbaşı Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Havaların ısınmasıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kumlama, stabilize, yol açma ve yol genişletme çalışmalarının ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği anlayışını şiar edinerek hep birlikte güzel Viranşehirimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Viranşehir İlçe Müftülüğünde ilk nikah kıyıldı

İl ve İlçe Müftülüklerine 2018 yılında verilen resmi nikah kıyma yetkisi kapsamında Viranşehir İlçe Müftülüğü tarafından ilk nikah kıyıldı.

İlçe Müftülüğüne resmi müracaatta bulunan Büşra Aslım ve Mehmet Emin Orhan çiftinin nikahını İlçe Müftüsü Mahmut Kaya kıydı.

Müftülük binasında kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını yeni evlenen çifte takdim eden İlçe Müftüsü Kaya, Viranşehir'de Müftülük tarafından kıyılan ilk nikahın hem evli çifte hem de Viranşehir'e hayırlı olmasını diledi.