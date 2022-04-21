Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Viranşehir Belediyesince bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklar yabani otlardan temizlendi.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başlandığını belirterek, bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin fidan talepleri yerine getirildi

Fethullah Bayram İlkokulu'ndaki bazı öğrenciler, çektikleri video ile okulları için Belediye Başkanı Salih Ekinci'den fidan talebinde bulundu.

Videoyu izleyen Ekinci, temin edilen 50 fidanı götürdüğü okulda öğrencilerle birlikte bahçeye dikti.

Öğrencilerin kendilerinden talep ettiği fidanları okul bahçesine birlikte dikmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Ekinci, bu güzel fikir ve taleplerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.