Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Viranşehir'den kısa kısa

12.05.2022 10:33
Viranşehir'den kısa kısa

Viranşehir ilçesinde Yazgüneşi Orta Okulu tarafından gravür tekniğiyle hazırlanan resim sergisi düzenlendi.

Viranşehir ilçesinde Yazgüneşi Orta Okulu tarafından gravür tekniğiyle hazırlanan resim sergisi düzenlendi.

Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergide, görsel sanatlar öğretmeni Derya Işık ve öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

25 tablonun sergilendiği ve 3 gün açık kalacak serginin açılışına Kaymakam Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışının ardından öğretmen Derya Işık, ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Viranşehir Belediyesi'nin çalışmaları

Viranşehir Belediyesi tarafından yaptırılan millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 260 bin metrekare üzerindeki alanda yapımı devam eden millet bahçesini ziyaret eden Başkan Salih Ekinci, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamanda görüşlerine yer verilen Ekinci, vatandaşların aileleriyle sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanını ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Viranşehir'de haşerelerle mücadele çalışmaları devam ediyor

Viranşehir Belediyesi tarafından haşerelere mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havalarının ısınmasıyla haşerelerle mücadele çalışmalarına hız verildi.

Veteriner Mahmut Çetin gözetiminde yürütülen çalışmalarda ekipler, su birikintileri, bataklık, çöp alanları, kanalları, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Çetin, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde süren ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

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Viranşehir Belediyesi, Önder Çengel, Viranşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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