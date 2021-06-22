Viranşehir Devlet Hastanesinde Randevusuz Covid-19 Aşısı Yapılmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Viranşehir Devlet Hastanesinde Randevusuz Covid-19 Aşısı Yapılmaya Devam Ediyor
22.06.2021 23:07
Viranşehir Devlet Hastanesinde Randevusuz Covid-19 Aşısı Yapılmaya Devam EdiyorViranşehir Devlet Hastanesi'nde, Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapmasında, vatandaşlara randevusuz aşı uygulaması devam ediyor.
Viranşehir Devlet Hastanesinde Randevusuz Covid-19 Aşısı Yapılmaya Devam EdiyorViranşehir Devlet Hastanesi'nde, Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapmasında, vatandaşlara randevusuz aşı uygulaması devam ediyor. Aşı olmak isteyen ya da yolu Devlet Hastanesine düşen vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor. Başhekim Uzm. Dr. Yusuf Altınöz, aşıya yönelik endişelerin azaldığını belirterek " Vatandaşlarımız güvenle aşı yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Aşı alanımızda da 7/24 hazır bulunan bir acil müdahale ekibimiz bulunmaktadır. Herhangi bir yan etki söz konusu olursa hızlıca müdahale edilmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımıza sırası geldikçe randevusuz aşılamalarını yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu. Aşı Olmak İçin Bekleyen Vatandaşlara Çay İkramıViranşehir Devlet Hastanesi Covid-19 Polikliğinde aşı olmak için bekleyen vatandaşlara hastane yönetimi tarafından çay ikramın bulunuluyor. Yaş sınırının aşağı çekilmesi ile birlikte aşı olmak isteyen vatandaşlarda önemli bir artış meydana geldi. Aşı olmak için Viranşehir Devlet Hastanesini tercih eden vatandaşlara hastane yönetimi tarafından çay ve su ikram ediliyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar hastane yönetimine teşekkür etti.
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