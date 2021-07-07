Viranşehir'e İkinci Fabrika İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da istihdam olanaklarının artırılması, sanayi yatırımlarının ilçelere de yapılmasının sağlanması amacıyla Viranşehir'de anahtar teslimi fabrika binası yapımı için düzenlenen protokolde imzalar atıldı.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci katıldı.

Kamu imkanları ile yaptırılarak özel sektöre kiralama yöntemiyle hayata geçirilen projelerin, başarısını ispatladığını belirten Vali Abdullah Erin, Başkan Salih Ekinci şahsında Viranşehir Belediyesini tebrik etti.

Karacadağ Kalkınma Ajansı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın projelerine çok büyük destek verdiğini belirten Vali Erin, "Anahtar teslimi fabrika binası olarak isimlendirdiğimiz, istihdama çok büyük katkı sunacak projenin başlangıcını Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yapmıştık. 13 fabrika binamızın inşaatını kısa sürede tamamlayarak yatırımcılara tahsis etmiştik. Bugün ayakkabı üretim merkezi haline gelen bir sanayiye kavuşmuş olduk. 2 bin 500'ün üzerinde istihdam olan o alanda yılsonuna kadar 3 binin üzerinde istihdam hedefleyen bir yatırım gerçekleşmiş oldu. Oradan aldığımız cesaret ve belediyelerimizin de katkılarını dahil etmek suretiyle fabrika yapımını tüm ilçelerimize yaygınlaştırmak için çağrımız oldu. Hep birlikte bakanlık desteğini de alarak fabrika sayısını artırmak istedik. Şanlıurfalı gençlerimizin üretime katılacağı alanları artırma hedefimiz oldu. Bunu ilk başardığımız ilçe Viranşehir oldu. Viranşehir ilçemizde daha önce yine belediyemiz ve YİKOB ortaklığıyla bir fabrika binası yapıldı, özel sektöre kiralanarak 200'ün üzerinde istihdam sayısına ulaşan bir fabrikaya kavuşmuş olduk. İkinci fabrikanın da yapımı için bugün protokolü imza altına almış olacağız. Kalkınma ajansımızın da teknik desteğiyle bu binayı en kısa süre içerisinde tamamlayarak, yatırımcılarımıza burayı da tahsis edip memleketimize kazandırmış olacağız. " dedi.

Vali Erin, projenin hayata geçirilmesinde mali desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Viranşehir Belediyesine ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Viranşehir'de istihdama yönelik yatırımların artırılması için daha önce Vali Abdullah Erin ile istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de uygulanacak projenin Viranşehir'e hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah istihdamı artıracak daha başka projelerimiz de hayata geçer" dedi.

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) yüzde 60, Viranşehir Belediyesi'nin ise yüzde 40'ını finanse edeceği fabrika binası, Viranşehir OSB'de inşa edilecek. İnşaatla ilgili ihale dosyası, yapı ruhsatı kullanma izni gibi işlemler Viranşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Yapımı tamamlanan fabrika binası, tekstil veya ayakkabı sektöründe yatırım yapmak isteyen müteşebbislere kiraya verilerek değerlendirilecek. (244)