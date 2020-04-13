Viranşehir Gönüllü Evi'nde maske üretimine başlandı - Son Dakika

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Viranşehir Gönüllü Evi sakinleri, Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından 'sen de gönüllü ol' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında maske dikimine başladı.



Sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle boş kalan Viranşehir Gönüllü Evini mini bir atölyeye çeviren gönüllüler, maske üretimine başladı. Mezitli Belediyesi'nin malzeme desteğiyle dikilen maskeler, özel bir hastanede dezenfekte edilerek vatandaşlara kriz masası aracılığı ile ulaştırılacak.



Mezitli'de yaşayan herkesin büyük bir aile olduğunu ifade eden Mezitli Belediyesi Viranşehir Gönüllü Evi sorumlusu Leyla Ercan, "Sosyal medyada Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın evlerde maske dikilmesi yönündeki çağrısı üzerine harekete geçtik. Önce sınırlı imkanlarla evde yapmaya başladım. Sonra daha fazla üretebilmek adına Mezitli Belediyesi'nden destek istedim. Bana kumaş ve dikiş makinası getirdiler. Biz de arkadaşlarımızla burada overlok dikimi yapıyoruz, daha sonra destek olmak isteyen vatandaşlara ulaştırarak dikimi tamamlıyoruz. Daha sonra belediyemiz bunları toplayarak özel bir hastanede dezenfekte ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Herkesin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Belediyemiz gereken desteği sağlıyor" dedi.



Kampanyayı duyar duymaz katılmak istediğini ifade eden gönüllü Hülya Akın da "Salgın hastalık nedeniyle maske sıkıntısı yaşandığını görüyoruz. Biz de elimizden geldiği ölçüde belediyemize destek olarak maske üretimine katkı sağlamak istedik. Zaten makinadan kumaşa, ipliğe kadar bütün malzemeyi belediyemiz sağlıyor. Bize de elimizden geldiğince dikerek katkı sağlamak düşüyor. Burada çok güzel bir dayanışma ve aile ortamı var. İnsanlara faydamız dokunduğu için mutluyuz" diye konuştu.



Mezitli'de yaşayanların 'Burası Mezitli' şeklinde bir slogan üreterek farkını ortaya koyduğunun altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli halkının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu görünce insanlarımızın neden 'Burası Mezitli' dediğini daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü, burada iyilik bulaşıcıdır. Mezitli'de yaşayan iyi insanlar kocaman bir aile olmuşlardır. Bunu sadece kriz dönemlerinde değil, daha önceki zamanlarda da dünyaya göstermişlerdir. Sosyal medyadan duyurduğumuz mağdur vatandaşların ihtiyaçları birkaç saat içerisinde yerine getiriliyor, çocuklarımıza eğitim desteği sağlanıyor, belediyemizin çalışmalarına destek olunuyor. Mezitli'de yaşayan herkes kendisini bu ailenin bir parçası olarak görüyor ve kolları sıvıyor. Şimdi de virüse karşı mücadelede hemen çalışmaya başladılar. Böylesi bir kentte görev yapmaktan dolayı gururluyum" ifadelerini kullandı. - MERSİN