Viranşehir'in Kangrenleşen Sorunu Büyükşehir Meclisinde Çözüldü - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı beşinci oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Viranşehir ilçesinde imar değişikliğini içeren madde meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı beşinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında birinci sırada yer alan ve Viranşehir ilçesi için kangrenleşmiş bir sorun hale gelen imar durumu meclis gündemine sunuldu. Viranşehir ilçesinde imar değişikliğini içeren madde meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ FARUK BAYUK: "VİRANŞEHİR'İN KANGRENLEŞMİŞ SORUNU ÇÖZÜLDÜ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk Viranşehir ilçesinde imar değişikliğini içeren gündem maddesinin oy çoğunluğuyla kabul edilmesinin ardından söz alarak " İki gün önce meclisimizde Harran ilçesinin imar düzenlemesi ile ilgili çalışma yaparak meclis gündemimize taşıdık. Bugün de yine kangrenleşmiş bir sorun olan Viranşehir ilçemizin imar durumunu meclis gündemine taşıdık. Bu konuda büyük emekler sarf ederek çalışan imar komisyonuna teşekkür ediyorum. Viranşehir halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKAN VEKİLİ AHMET KAYTAN: " VİRANŞEHİR HALKININ UMUTLA BEKLEDİĞİ DÜZENLEME KABUL EDİLDİ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan ise konuşmasında "İki gün önce Harran ilçemiz için çok önemli bir karara imza attık. Bugün de Viranşehir halkının heyecanla, umutla beklediği imar düzenlemesi meclisimizde kabul edildi. Viranşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin de bir an önce gerçekleşmesi için gayret ettiği gerek imar daire başkanlığımızın gerekse komisyon üyelerinin bir an önce bu kararı alması hususunda çalışmalarda bulunduklarına şahidim. Bugün meclisin ilk gündem maddesi Viranşehir ilçemizin imar durumu oldu bu düzenlemenin meclisimizde kabul edilmiş olması son derece önemlidir Viranşehir ilçemize ve Viranşehir halkına hayırlı olsun " ifadelerine yer verdi.

VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SALİH EKİNCİ: "İKİ SENEDİR VİRANŞEHİR'E BİR ÇİVİ ÇAKAMIYORUZ"

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de meclis toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede " İmar dairesi başkanına ve imar komisyonu başkanımıza ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Viranşehir'in imarı kangrenleşen bir sorundu. İki senedir Viranşehir'e bir çivi çakamıyoruz. Viranşehir ilçemizin imar değişikliğini oybirliğiyle meclisimizden geçirdiğimiz için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.