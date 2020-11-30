Viranşehir'in sultanlarına rakip dayanmıyor

Viranşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, karşılaştığı Adana Büyükşehir Voleybol Takımını 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada, kendi evinde mücadele eden Viranşehir Belediyesi Voleybol Takımı, üst üstte sayı alarak maça hızlı başladı. Maça iyi başlayan takım, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette başa baş mücadele eden Viranşehir takımı, bu setti 26-24 kaybetti durum 1-1 oldu. Viranşehir spor Üçüncü seti de 25- 23 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Viranşehir kadın voleybol takımı Son sette ise aynı başarıyı göstererek 25-20 skorla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuç ile Viranşehir voleybol takımı çıktığı 3 maçta da galip gelerek maç eksiğiyle 2 sıraya yükseldi.

Viranşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı hocası Mehmet Tahir Özdemir," Zor bir maçtı. Lider takımı yendik. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Zor maçlar var. O maçları da kazanıp liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Ben bu galibiyetti bizde desteğini esirgemeyen Belediye başkanımız Sayın Salih Ekinci Bey Başta olmak üzere tüm Viranşehir halkına armağan ediyorum" dedi.

Viranşehir Belediyespor oyuncularından Sabiha Ayhan ise" galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizi desteleyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyon olup Şanlıurfa'ya bir ilk yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Zehra Nur Şimşek de," Zor maçtı, kazanmayı bildik. Bizi playoffa çıkaracak bir maçtan galip geldik. Bu galibiyeti bizi destekleyen herkese armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Maçta sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çelik ise "Her maçtan sonra bir adım daha hedefimize ulaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarında kazasız belasız atlatırız ve Şanlıurfa'ya bir ilk yaşatıp kupayı Viranşehir'e getireceğiz "diye konuştu. - ŞANLIURFA