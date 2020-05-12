Viranşehir Kadın Merkezi'ne dikiş makinesi desteği - Son Dakika

Uluslararası Göç Örgütü (İOM), Viranşehir Kaymakamlığı bünyesindeki Kadın Destek Merkezi'ne 20 sanayi tipi dikiş makinesi desteğinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske dikimi amacıyla kullanılacak sanayi tipi 10 düz dikiş, 10 da overlok makinesi kaymakamlığına bağlı Hürriyet Mahallesi Becerikli Kadınlar Merkezine teslim edildi.

Kaymakam Ömer Dereci, desteklerinden dolayı İOM'in yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Makineler sayesinde merkezlerindeki atölyenin kapasitesinin güçlendiğini kaydeden Dereci, istihdam amaçlı kullanılacak atölyede 45 kadının çalıştırılacağını belirtti.