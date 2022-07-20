Viranşehir Kaymakamı Çengel, OSB'de incelemede bulundu

Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, OSB'de incelemede bulunan Kaymakam Çengel, bölge hakkında yetkililerden bilgi aldı.

OSB'de yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunan Çengel, caminin yapımına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaymakam Çengel, Viranşehir OSB'nin gün geçtikçe güçlendiğine işaret ederek, "Viranşehir Organize Sanayi Bölgemiz her geçen gün daha da gelişerek büyüyor. Buna paralel olarak istihdam oranlarımız da artıyor. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzün ve hayırsever işadamlarımızın destekleri ile 20 dönümlük alan üzerine OSB'mize yakışır bir camii yapıyoruz. OSB'de çalışanlarımız ile ana yola ve çevredeki mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın rahatlıkla ibadet edebilecekleri bir camii olacaktır. OSB Camii'nin süratli bir şekilde tamamlanarak ibadete açılması için hayırsever işadamlarımız ve OSB yönetimimiz elinden geleni yapacaktır. Destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.