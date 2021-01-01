Viranşehir Kaymakamı Dereci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Viranşehir Kaymakamı Dereci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ziyaret etti.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ziyaret etti. Kaymakam Dereci beraberindeki Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Dereci, polis ve jandarma personelleriyle sohbet etti. Kaymakamı Ömer Dereci'ye İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Göley ve İlçe Müftüsü Mahmut Kaya eşlik etti.

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