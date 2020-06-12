Viranşehir kurulacak ayakkabı fabrikası bin kişiyi istihdam edecek - Son Dakika

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, ilçede kurulacak olan ayakkabı fabrikasında bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu.

Kaymakam Dereci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Viranşehir OSB'nin tekstil sektörünün ardından ayakkabı imalatı sektörüne de ev sahipliği yapacağını aktardı.

Yapılan görüşmeler sonrası bir firmanın ilçede yatırım yapma kararı aldığını aktaran Dereci, "Viranşehir OSB de ilk altı ayda asgari 500 ikinci altı ayda sayının 1000 kişiye çıkarılıp istihdam edilmesi konularında mutabakat sağlanmıştır. Bu konuda bizlere öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen sayın Valim Abdullah Erin beye, Viranşehir Belediye Başkanımız sayın Salih Ekinci beye, Viranşehir OSB Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına ve yatırımcımız Yılmazlar Gruba ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.