Viranşehir'de yaz Kuran kursuna katılan çocuklara yönelik eğlence düzenlendi

Viranşehir Müftülüğünce açılan yaz Kuran kursuna katılan çocuklara yönelik eğlence düzenlendi.

Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan çocuklar için yaz etkinlikleri kapsamında programlar düzenliyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sanayi Camisi'ndeki Kur'an Kursu'nda düzenlenen palyaçolu programda, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Çizgi film gösterisi, yüz boyama ve palyaço gösterisi ile unutulmaz bir gün geçiren çocuklara belediye ekipleri dondurma da ikram etti.