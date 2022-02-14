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Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor

14.02.2022 09:33
Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 1. kademe inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 1. kademe inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. kademe inşaatında pompa binası ve sifon inşaatlarının tamamlandığını, şebeke inşaatının ise yüzde 90'nın yapıldığını belirtti.

Projenin tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 173 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Sulama maksadıyla inşa edilen Viranşehir Pompaj Sulaması 1. kademe inşaatının tamamlanmasıyla Şanlıurfa Viranşehir ilçesine ait 220 bin 12 dekar arazi sulanacaktır." dedi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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