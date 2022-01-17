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Viranşehir pompaj sulama inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Viranşehir pompaj sulama inşaatı devam ediyor

17.01.2022 10:16
Viranşehir pompaj sulama inşaatı devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kademe ikmal inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kademe ikmal inşaatı çalışmaları devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, Şanlıurfa Viranşehir pompaj sulaması 2. kademe yapım işinde 76 bin 360 dekar alanda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin tamamının bitirilmesiyle 150 bin 616 dekar tarım alanının sulanacağını aktardı.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 118 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Tarımsal Sulama, maksadıyla inşa edilen Şanlıurfa Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe Yapım İşinin tamamlanmasıyla 76 bin 360 dekar arazi sulanacak. Proje Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yapımı tamamlanmış olan Mardin-Ceylanpınar anakaralından pompajlı olarak su alınacaktır. Bu yıl içinde 5 bin dekar alanda çalışmalar tamamlanarak 10 bin m PE100 borunun, 3 bin metre CTP borunun ve üzerindeki sanat yapılarının bitirilmesi hedeflenmekte olup, bu kapsamda 9 bin metre PE100, 2 bin 500 m CTP boru döşenmiştir."

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Devlet Su İşleri, Viranşehir, Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir pompaj sulama inşaatı devam ediyor - Son Dakika


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