Viranşehir pompaj sulama inşaatında sona gelindi - Son Dakika
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Viranşehir pompaj sulama inşaatında sona gelindi

10.03.2022 16:02
Viranşehir pompaj sulama inşaatında sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kademe ikmal inşaatı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kademe ikmal inşaatı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Viranşehir pompaj sulaması 2. kademe yapım işinin devreye girmesiyle 80 bin dekar arazinin sulanması planlanıyor.

Projenin, tüm aşamalarının tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Sulanan arazinin verim artışıyla da bölge çiftçisine katkı sunması planlanan projede inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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