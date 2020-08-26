Viranşehir Sanayispor'un ismi Viranşehir Belediyespor oldu

Geçen sezon Süper Amatör Liginde şampiyon olarak Bölgeler Arası BAL Ligi'ne yükselen Viranşehir Sanayispor'un adı Viranşehir Belediyespor olarak değiştirildi.

Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayispor Kulüp Başkanı Fahrettin Baydar ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kulübün yoluna Viranşehir Belediyespor olarak devam etmesi konusunda anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Amacımız ilçemizi her alanda iyi yerlere getirmek. Gençlerimizin kendilerini kanıtlayabileceği ve daha iyi yerlere gelebileceği için bir fırsat bu. Bizim amacımız bu sene iyi bir sezon geçirip bir üst lige çıkmak olacak. Yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Takımın eksiklerini giderip, hedefimiz için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekinci, ilçe halkından takıma sahip çıkarak desteklemelerini beklediklerini vurguladı.