Viranşehir şehitleri anıldı - Son Dakika
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Viranşehir şehitleri anıldı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete düzenlenen törenle anıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Günak için il merkezindeki Yeni Asri Mezarlık'ta yapılan törene ailesinin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Mahir Taştimur, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan katıldı.

Dua edilen törende, küçük şehit Günak'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, burada yaptığı konuşmada, teröre tepki gösterdi.

Öztoprak, şunları kaydetti:

"Hain bölücü terör örgütünün sivilleri hedef aldığı insanlık dışı saldırıda 11 yaşındaki yavrumuz Ahmet Oktay Günak ve kahraman bekçimiz İbrahim Kete şehit olmuştur. Viranşehir'de 3 yıl önce yapılan bu saldırı da terörün çocuk, genç, yaşlı ve sivil dinlemeden işlediği insanlık suçlarına bir örnektir. Bu vesileyle 11 yaşındaki şehit yavrumuz Ahmet Oktay Günak ile aynı saldırıda şehit verdiğimiz İbrahim Kete ve diğer tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Heyet daha sonra Günak ailesini evinde ziyaret edip, şehidin babası Mustafa Günak'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

"Vatan sağ olsun"

Viranşehir ilçesinde düzenlenen törende de aynı saldırıda şehit olan bekçi İbrahim Kete'nin kabri ziyaret edildi.

Şehit Kete'nin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Çelebi ile bazı vatandaşların katıldığı törende dua edildi.

Şehidin eşi Fatma Kete, törende yaptığı konuşmada, "Vatan sağ olsun. Eşim yapılan saldırıda şehit oldu. Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi.

Şehidin babası Kasım Kete de evladını gururla andıklarını belirterek, "Çok şükür bu yıl da unutulmadık. Anma töreni bizi sevindirdi, sağ olsun devletimiz bizi yalnız bırakmıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

Viranşehir şehitleri anıldı

Ahmet Oktay, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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