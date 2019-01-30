Son Dakika Haberleri: Viranşehirli Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu

Viranşehirli Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu

27 dakika önce

Viranşehirli halterci İbrahim Arat, Denizli'de düzenlenen halter şampiyonasında 5 rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Viranşehirli Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Viranşehirli halterci İbrahim Arat, Denizli'de düzenlenen halter şampiyonasında 5 rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na Viranşehir Eğitim Gücü Spor Kulübü, sporcuları İbrahim Arat, Serkan Bilen ve Oğuzhan Kızılkaya ile katıldı. Şampiyonaya ilk defa katılan milli sporcu İbrahim Arat 102 kiloda yarıştığı turnuvada koparmada 153, silkmede 190 ve toplamda 343 kilo kaldırarak 5 Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu. Viranşehir Eğitim Gücü Spor, 55 kulüp arasında ise 22. olmayı başardı. Türkiye şampiyonu olarak büyük başarı elde eden milli sporcu İbrahim Arat, nisan ayında Gürcistan'ın Batum kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası kampına çağrıldı.

Elde edilen başarıdan dolayı bir açıklamada bulunan Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kulüp Başkanı Sinan Ateş, "Bu kadar kariyerli bir sporcunun kulübümüz adına yarışması bizim için gurur kaynağı oldu. Milli haltercimiz ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan İbrahim Arat'ın başarısı genç sporculara örnek teşkil edecektir. Kulüp olarak daha 1 yıl geçmeden böyle büyük başarı elde etmemiz bizi daha çok heyecanlandırdı. Şanlıurfamıza madalya getirerek bizleri sevindiren sporcumuz İbrahim Arat'a, kulüp başkan yardımcısı Süleyman Çelik'e ve antrenörümüz Seda Arat'a teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Viranşehir, Türkiye, Denizli, İbrahim Arat, Spor
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