Viranşehirli Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu
27 dakika önce
Viranşehirli halterci İbrahim Arat, Denizli'de düzenlenen halter şampiyonasında 5 rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.
Viranşehirli halterci İbrahim Arat
, Denizli
'de düzenlenen halter şampiyonasında 5 rekor kırarak Türkiye
şampiyonu oldu.
Denizli'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu
Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na Viranşehir Eğitim Gücü Spor Kulübü, sporcuları İbrahim Arat, Serkan Bilen
ve Oğuzhan Kızılkaya
ile katıldı. Şampiyonaya ilk defa katılan milli sporcu İbrahim Arat 102 kiloda yarıştığı turnuvada koparmada 153, silkmede 190 ve toplamda 343 kilo kaldırarak 5 Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu. Viranşehir Eğitim Gücü Spor, 55 kulüp arasında ise 22. olmayı başardı. Türkiye şampiyonu olarak büyük başarı elde eden milli sporcu İbrahim Arat, nisan ayında Gürcistan
'ın Batum
kentinde yapılacak olan Avrupa
Şampiyonası kampına çağrıldı.
Elde edilen başarıdan dolayı bir açıklamada bulunan Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kulüp Başkanı Sinan Ateş
, "Bu kadar kariyerli bir sporcunun kulübümüz adına yarışması bizim için gurur kaynağı oldu. Milli haltercimiz ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan İbrahim Arat'ın başarısı genç sporculara örnek teşkil edecektir. Kulüp olarak daha 1 yıl geçmeden böyle büyük başarı elde etmemiz bizi daha çok heyecanlandırdı. Şanlıurfamıza madalya getirerek bizleri sevindiren sporcumuz İbrahim Arat'a, kulüp başkan yardımcısı Süleyman Çelik
'e ve antrenörümüz Seda Arat'a teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:40 Kaynak: İHA
Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi
Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı