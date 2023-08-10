Virgin Galactic İlk Turist Taşıma Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Virgin Galactic İlk Turist Taşıma Uçuşunu Gerçekleştirdi

10.08.2023 19:26

İngiliz işadamı Richard Branson'a ait olan Virgin Galactic, uzay turizmi için önemli bir adım olarak kaydedilen ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America'dan başladı ve yaklaşık 5 dakika süren yerçekimsiz ortamda geçirilen deneyimle turistlere dünyanın dışındaki bir perspektif sunuldu. Uzay aracının başarılı inişiyle birlikte, tüm dünya bu olağanüstü anı kutladı. Uçuşun yolcularından biri olan 18 yaşındaki Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff, uzayın büyüleyici sessizliğini birlikte paylaştılar. Ayrıca, 80 yaşındaki eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin, uzaya çıkan ilk olimpik sporcu ve Parkinson hastası olarak, bu deneyimi unutulmaz kıldı. Virgin Galactic, geçtiğimiz ay İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen bir uçuşla ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamladı. Şirket, uzaya seyahat etmek isteyen 800 kişinin listesine eklendi ve bilet fiyatları son zamlarla birlikte 450 bin dolara ulaştı. Bu tarihi adım, uzay turizminin geleceğine ışık tutuyor ve birçok insanın hayalini gerçekleştirme şansını sunuyor.

İngiliz işadamı Richard Branson'a ait olan Virgin Galactic,ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirdi. Uzayın derinliklerine açılan kapıları aralayan bu önemli an, birçok insanın hayalini süsleyen uzay turizmi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Uzaya giden yolcular arasında bulunan anne ve kız, bu eşsiz deneyimi birlikte paylaştılar.

İngiliz işadamı Richard Branson'a ait olan Virgin Galactic, ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirdi

Uçuş, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America'dan başladı. Yerçekimsiz ortamda geçirilen yaklaşık 5 dakika, turistlere dünyanın dışındaki bir perspektifi deneyimleme şansı sundu. Uzay aracı VSS Unity'nin başarılı inişiyle birlikte, tüm dünya bu olağanüstü anı kutladı.

İngiliz işadamı Richard Branson'a ait olan Virgin Galactic, ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirdi

Bu tarihi uçuşun yolcularından biri olan 18 yaşındaki Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff, uzayın büyüleyici sessizliğini birlikte paylaştılar. Ayrıca, 80 yaşındaki eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin, uzaya çıkan ilk olimpik sporcu ve Parkinson hastası olarak, bu deneyimi unutulmaz kıldı. Mayers ve Schahaff ise uzaya seyahat eden ilk anne-kız ikilisi olarak tarihe geçtiler.

İngiliz işadamı Richard Branson'a ait olan Virgin Galactic, ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirdi

Virgin Galactic, geçtiğimiz ay İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen bir uçuşla ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarının ardından şirket, uzaya seyahat etmek isteyen 800 kişinin listesine eklendi. Bilet fiyatları son zamlarla birlikte 450 bin dolara ulaştı. Bu tarihi adım, uzay turizminin geleceğine ışık tutuyor ve birçok insanın hayalini gerçekleştirme şansını sunuyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Son Dakika Teknoloji Virgin Galactic İlk Turist Taşıma Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika


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