Son Dakika Haberleri: Virgin Galactic, Spaceshiptwo Motorunu Sergilenmesi İçin Müzeye Bağışladı

Virgin Galactic, Spaceshiptwo Motorunu Sergilenmesi İçin Müzeye Bağışladı

19 dakika önce

Ünlü uzay ve havacılık şirketi Virgin Galactic, VSS Unity olarak da bilinen SpaceShipTwo'nun motorunu Washington, D.C.'deki hava ve uzay müzesinden, tarih müzesine kadar birçok müzenin bağlı olduğu Smithsonian Enstitüsü'ne bağışladı. Motor, birkaç yıl içinde Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilenmeye başlayacak.

Virgin Galactic, Spaceshiptwo Motorunu Sergilenmesi İçin Müzeye Bağışladı, System.String[]
Washington, DC'ye gittiğinizde kesinlikle görmeniz gereken yerlerin başında Smithsonian Enstitüsü geliyor. ABD hükümeti tarafından yönetilen müze ve araştırma merkezi, bugünlerde oldukça ilginç bir nesneyi sergilemeye hazırlanıyor. Ulusal Hava ve Uzay Müzesi, Virgin Galactic'in bağışladığı SpaceShipTwo'nun motoruna ev sahipliği yapacak.



Geride bıraktığımız Aralık ayında SpaceShipTwo'yu ilk kez uzaya çıkaran motor, müze direktörü Ellen Stofan'a göre hem teknik başarının hem de girişimcilik inovasyonunun bir simgesi. Dünya dışı ticari uçuşlar için oluşturulmuş "Geleceğin Uzay Uçuşları" isimli sergide sergilenecek motorun, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.




Virgin Galactic'in bu girişimi, bir tanıtım olarak görülebilir. Henüz ticari uçuş gerçekleştirmemiş olan SpaceShipTwo, böylece birçok kişi tarafından duyulmuş olacak.

Fakat motoru görebilmek için biraz daha beklememiz gerecek. Çünkü serginin 2024'ten önce açılması neredeyse imkansız. Virgin Galactic'in SpaceShipTwo motoru ile yer alacağı sergide, diğer uzay ve havacılık şirketlerinden özel parçalar olup olmayacağı henüz bilinmiyor fakat SpaceX, Blue Origin ya da diğer ünlü şirketler, benzer hamleler yaparsa şaşırtıcı olmaz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:45 

Washington, Teknoloji
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