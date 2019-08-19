Virgin Galactic uzay limanını tanıttı
1 saat önce
ABD'li milyarder Richard Branson'a ait Virgin Galactic firması, New Mexico'daki dünyanın ilk ticari uzay limanını tanıttı.
ABD'li milyarder Richard Branson
'a ait Virgin Galactic firması, New Mexico
'daki dünyanın ilk ticari uzay limanını tanıttı. Hem yolcu salonu hem de misyon kontrol merkezi olarak hizmet verecek olan uzay limanı için işe alımlar da başladı. Uzaya bir kişilik bilet fiyatı ise 250 bin dolar olacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:01
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