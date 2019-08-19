Son Dakika Haberleri: Virgin Galactic uzay limanını tanıttı
Son Dakika Güncel Haber

Virgin Galactic uzay limanını tanıttı

1 saat önce

ABD'li milyarder Richard Branson'a ait Virgin Galactic firması, New Mexico'daki dünyanın ilk ticari uzay limanını tanıttı.

">
ABD'li milyarder Richard Branson'a ait Virgin Galactic firması, New Mexico'daki dünyanın ilk ticari uzay limanını tanıttı. Hem yolcu salonu hem de misyon kontrol merkezi olarak hizmet verecek olan uzay limanı için işe alımlar da başladı. Uzaya bir kişilik bilet fiyatı ise 250 bin dolar olacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Richard Branson, New Mexico, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi
Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına İmamoğlu'ndan tepki: Kabul edilemez Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virgin Galactic uzay limanını tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]