Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını duyurdu: 45 bin dolardan başlıyor

Uzay yolculukları için milyarder iş insanlarının çalışmaları devam ederken, İngiliz iş insanı Richard Branson'ın kurduğu uzay yolu şirketi Virgin Galactic, bilet fiyatlarını duyurdu.
Yapılan açıklamada "uzay turistlerine" üç farklı bilet opsiyonu sunulacağı belirtildi. Yolcuların tek koltuk, çoklu koltuk paketi ya da uçuştaki bütün koltukları satın alma seçeneği sunulacak. Koltuk fiyatlarının 45.000 dolardan başladığı belirtilirken, bir sonraki uçuşun eylül ayının sonunda yapılacağı kaydedildi.
Richard Branson 11 Temmuz tarihinde uzaya yolculuk yapmıştı. Branson, böylelikle 17 yıl önce başlattığı bu projede uzaya gitmeyi başarmış oldu.
Haziran ayında Virgin Galactic, ABD Havacılık Kurumu'ndan resmi onay almıştı. Branson gibi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da kendi şirketini kurmuş ve Branson'dan birkaç gün sonra uzaya çıkmıştı. Öte yandan Elon Musk'ın şirketi SpaceX de bir süredir ABD'nin önde gelen kurumlarından NASA ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
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