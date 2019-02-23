Virgin Galactic Uzay Turizmine Bir Adım Daha Yaklaştı: 15 Dakikalık Test Uçuşu Başarıyla Tamamla…
13 dakika önce
Britanyalı milyarder Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu 'SpaceShipTwo' uzay aracıyla gerçekleştirdi.
Britanyalı milyarder Richard Branson
'ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu 'SpaceShipTwo' uzay aracıyla gerçekleştirdi
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:36 Kaynak: Youtube
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