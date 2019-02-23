Son Dakika Haberleri: Virgin Galactic Uzay Turizmine Bir Adım Daha Yaklaştı: 15 Dakikalık Test Uçuşu Başarıyla Tamamla…

Virgin Galactic Uzay Turizmine Bir Adım Daha Yaklaştı: 15 Dakikalık Test Uçuşu Başarıyla Tamamla…

13 dakika önce

Britanyalı milyarder Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu 'SpaceShipTwo' uzay aracıyla gerçekleştirdi.

Britanyalı milyarder Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu 'SpaceShipTwo' uzay aracıyla gerçekleştirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:36 Kaynak: Youtube

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