Son Dakika Haberleri: Virgin Galactic Uzay Turizmine Bir Adım Daha Yaklaştı: 15 Dakikalık Test Uçuşu Başarıyla Tamamlandı

Virgin Galactic Uzay Turizmine Bir Adım Daha Yaklaştı: 15 Dakikalık Test Uçuşu Başarıyla Tamamlandı

1 saat önce

Britanyalı milyarder Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu 'SpaceShipTwo' uzay aracıyla gerçekleştirdi.

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Britanyalı milyarder Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic uzay turizmi için yörünge altı uçuşunu 'SpaceShipTwo' uzay aracıyla gerçekleştirdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:13 

Richard Branson, Dünya
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