Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek! - Son Dakika
Üye Girişi

Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek!

10.05.2022 16:26
Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek!

Virgin Galactic, artan tedarik zinciri sorunları ve kısıtlamalar nedeniyle uzay turizmi hizmetinin lansmanını ertelediğini açıkladı.

Virgin Galactic, profosyonel olmayan insanlara uzay tecrübesi yaşatmayı hedefliyor. 2004 yılında Richard Branson tarafından kurulan şirket, uzay meraklılarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Belli bir yüksekliğe çıkarak muhteşem Dünya manzarasını ve yerçekimsiz ortam tecrübesini yaşatmak isteyen Virgin Galactic, bu yılın son çeyreğinde başlatmayı planladığı uzay turizmi girişimini yaşanan tedarik sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Ticari uzay yolculuğu neden bu kadar pahalı?

Tedarik zinciri sorunları uzay turizmini de olumsuz etkiledi!

Virgin Galactic, artan tedarik zinciri sorunları ve işgücü kısıtlamaları nedeniyle yörünge altı uzay turizmi hizmetinin lansmanını ertelediğini açıkladı. Şirket, bu yılın sonlarına doğru başlaması planlanan ilk yolculukların 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacağını belirtti.

Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek!

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geleceğin filosunu geliştirerek, dijital üretim teknolojilerine yatırım yaparak ve benzeri olmayan bir tüketici deneyimi sunmak için ticari stratejimizi oluşturarak sektördeki planlarımızı uyguluyoruz.

Artan tedarik zinciri ve işgücü kısıtlamaları zemininde ekiplerimiz, takvimler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için sorunları ele alıyor. Dördüncü çeyrekte uzaya dönmeyi ve gelecek yılın ilk çeyreğinde ticari hizmete başlamayı dört gözle bekliyoruz."

Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek!

Daha sonra tedarik zinciri sorunları hakkında konuşan CEO, gereken yüksek performanslı metallerin teslimat sürelerinin uzadığını söyledi. Ayrıca şirketin daha fazla mühendisi işe aldığını belirten yönetici, ancak mühendislerin zamanlarını yeni nesil uzay uçağı Imagine dahil olmak üzere birden fazla projeye yaydıklarını söyledi.

Müşterilerini uzayın kıyısına kadar götürerek muhteşem bir deneyim yaşamalarını sağlayan Virgin Galactic en yakın zamanda seyahatlerine başlamayı hedefliyor. 90 dakika süren bu yörünge altı turları için müşterilerden istenen rakam ise 450 bin dolar.

Peki siz uzay turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Video: Çin'in Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonuyla Kenetlendi Video: Çin'in Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonuyla Kenetlendi Özbekistan'da 'Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı' düzenlendi Özbekistan'da 'Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı' düzenlendi

Richard Branson, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek! - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Virgin Galactic yolcuları uzaya çıkmak için biraz daha bekleyecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement