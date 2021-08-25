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Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı - Son Dakika

Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı

25.08.2021 16:57

ABD merkezli ulaşım teknolojileri şirketi Virgin Hyperloop, vakum tüpleri içinde saatte bin kilometrenin üzerinde hızla seyahat etmek için manyetik levitasyon kullanan Hyperloop projesinin yolcu kapsüllerine ait yeni konsept görüntülerini yayınladı.

ABD merkezli ulaşım teknolojileri şirketi Virgin Hyperloop, vakum tüpleri içinde saatte bin kilometrenin üzerinde hızla seyahat etmek için manyetik levitasyon kullanan Hyperloop projesinin yolcu kapsüllerine ait yeni konsept görüntülerini yayınladı.

ABD merkezli ulaşım teknolojileri şirketi Virgin Hyperloop'un, saatte bin kilometrenin üzerinde hızla seyahat etmeyi vaat eden Hyperloop projesinin yeni konsept görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Virgin Hyperloop tarafından 23 Ağustos'ta yayınlanan görüntülerde, vakum tüpleri içinde saatte bin kilometrenin üzerinde hızla seyahat etmek için manyetik levitasyon kullanan Hyperloop projesinin yolcu kapsüllerine ait yeni konseptin tanıtımı yapıldı. Tanıtımda, Hyperloop'un bir tren oluşturmak için bir birine bağlanan vagonların yerine konvoy halinde seyahat edeceği belirtilen yolcu kapsüllerinin bir otoyoldaki arabalar gibi statik bir raydan teker teker ayrılabileceği ve raya katılabileceği ifade edildi.

HYPERLOOP, AKILLARDA SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

Yeni konsept görüntülerinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan görüntüler, izleyenlerin akıllarında bazı soru işaretlerine neden oldu. Demiryolu Mühendisi ve Yazar olan Gareth Dennis sosyal medya hesabı üzerinden görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, Virgin Hyperloop'un kurucularından olan Josh Giegel'a yönelik, "Burada olan şey şu ki, Josh Giegel, Her şey çalışıyor ve harika diyen ve sadece biraz CGI ve dev bir göz kırpan surattan başka bir şey olmayan parlak bir video için para ödedi" ifadelerini kullandı. Dennis İngiliz basınına yaptığı açıklamada ise, "saatte on binlerce yolcu taşıma" hedefini sorgulayarak, bu da "saatte ya da her üç saniyede bir, bin veya daha fazla kapsülün seyahat etmesini gerektirecek" dedi.

VİRGİN HYPERLOOP'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Sosyal medyada gündem olmasının ardından ortaya çıkan sorulara, Virgin Hyperloop'tan cevap gecikmedi. Virgin Hyperloop tarafından İngiliz basınına yapılan açıklamada, "Bu harika bir soru ve Hyperloop sistemini diğer modlardan benzersiz kılan şeyin merkezinde yer alıyor. Büyük insan gruplarını taşımak için fiziksel olarak birbirine bağlanan trenlerin aksine, kapsüllerimiz bir yoldaki kamyon konvoylarına daha benzer bir şekilde dijital olarak birbirine bağlanıyor. Konvoy, trenlerin verimliliklerini ve daha yüksek iş hacmini gerçekleştirirken, sistemimizin istendiğinde kolaylık ve doğrudan varış noktasına hizmet vermesini sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL İLK YOLCU TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Virgin Hyperloop tarafından, projenin ilk yolcu testi gerçekleştirilmişti. Test sırasında Hyperloop, 500 metre uzunluğundaki bir test parkurunda, her ikisi de şirket personeli olan iki yolcusu ile 15 saniye içinde saatte 172 kilometre hıza çıkmayı başarmıştı.

-İHA-

Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı
Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı
Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı
Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Virgin Hyperloop, Hyperloop projesinin konsept görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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