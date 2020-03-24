Virginia'da okullar öğretim yılı sonuna kadar tatil edildi - Son Dakika
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Virginia'da okullar öğretim yılı sonuna kadar tatil edildi

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lise ve altı tüm kademeleri kapsayacak şekilde devlet okullarının eğitim-öğretim yılının sonuna kadar tatil edildiğini açıkladı.

Virginia'da okullar öğretim yılı sonuna kadar tatil edildi, System.String[]

ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lise ve altı tüm kademeleri kapsayacak şekilde devlet okullarının eğitim-öğretim yılının sonuna kadar tatil edildiğini açıkladı.

Vali Northam, düzenlediği basın toplantısında, lise ve altı tüm kademe devlet okullarının eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Northam ayrıca, spor salonları, sinemalar, eğlence mekanları ile temel ihtiyaçların karşılanması için faaliyet yürütmeyen tüm iş yerlerinin de kapatılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle ülkenin zor zamanlardan geçtiğini belirten Northam, "Biliyorum önümüzdeki birkaç hafta, birkaç ay çok zor olacak. Hepimizin yaşam tarzlarımız konusunda köklü değişikler yapmamız gerekecek." diye konuştu.

Virginia'da okullar daha önce 2 ila 4 haftalığına tatil edilmişti.

Başka eyaletlerde de eğitim-öğretim yılı sona erdi

Virginia dışında, Kansas ve Florida eyaletlerinde de eğitim-öğretim yılının sonuna kadar okulların açılmamasına karar verilmişti.

Kovid-19'dan en çok etkilenen California'da ise okullar 1 Mayıs'a kadar tatil edilirken, eyalette okulların bu yıl tekrar açılmayabileceği belirtiliyor.

En çok vakanın çıktığı New York ve New Jersey eyaletlerinde de devlet okullarının eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tatil edilmesi bekleniyor.

ABD'de toplam 39 eyalette devlet okulları kapatılırken, bu durumdan 41 milyon öğrencinin etkilendiği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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