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Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında - Son Dakika

Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında

02.11.2021 17:21

Cumhuriyetçi ve Demokrat vali adaylarının başa baş bir yarış götürdüğü ABD'nin Virginia eyaleti, yeni valisini bugün belirleyecek.

Cumhuriyetçi ve Demokrat vali adaylarının başa baş bir yarış götürdüğü ABD'nin Virginia eyaleti, yeni valisini bugün belirleyecek.

Virginia'da sandıklar, sabah yerel saatle 06.00 itibarıyla açıldı ve seçmenler oylarını kullanmak üzere seçim merkezlerine gelmeye başladı.

"Demokratların kalesi" olarak bilinen Virginia'da bu yıl adaylar arasındaki başa baş yarış ve anketlerde son 1 haftada Cumhuriyetçi adayın öne geçmesi ise seçimleri ayrıca önemli hale getirdi.

Uzmanlar, eyaleti Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ABD Başkanı Joe Biden ile Demokratların, 2022 Kongre ara ve 2024 başkanlık seçimlerinde zora düşeceğini belirtiyor.

Sandıklar, yerel saatle 19.00'da kapanacak ve seçim sonuçlarının bu saatten itibaren kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Anketlerde Cumhuriyetçi aday önde

Ülke genelinde yapılan anketlerde, Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin, Demokrat rakibi Terry McAuliffe'nin 1,7 puan önünde görünüyor.

ABD'deki anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre, Cumhuriyetçi aday Youngkin yüzde 48,5 oy oranına sahipken, Demokrat aday McAuliffe yüzde 46,8 ile rakibini yakından izliyor.

Demokratlar, Virginia'daki durumdan endişeli

Hem Beyaz Saray'da hem de Kongrenin her iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda üstünlüğü elinde tutan Demokratlar, Virginia'daki valilik seçimlerini kaybetmekten endişeli.

Biden'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde 10 puan farkla kazandığı Virginia'da Cumhuriyetçi bir adayın kazanması durumunda Demokratlar, 2022 Kongre ara ve 2024 başkanlık seçimlerinde zor duruma düşebilir.

Durumun farkında olan Demokratlar ve Beyaz Saray, McAuliffe'ye desteğini son günlerde artırdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, televizyon reklamlarından, ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de geçen hafta McAuliffe'nin mitinglerine katılarak Demokrat aday için oy istedi.

Demokratlar ve Biden, son günlerde Afganistan'dan çıkış süreci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, enflasyon, tedarik zinciri sıkıntısı, benzin fiyatlardaki artış nedeniyle anketlerde düşüşte. Analistler, bu durumun Virginia'daki seçimi de büyük oranda etkilediğini belirtiyor.

New Jersey'de valilik, büyük şehirlerde belediye başkanlığı seçimleri var

Öte yandan bugün New Jersey eyaletinde valilik seçimleri için halk sandık başına gitti.

Eyaletteki yarış, mevcut Vali Demokrat Phil Murhpy ile Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli arasında olacak.

Anketlere göre, Murhpy, rakibinin yaklaşık 8 puan önünde görünüyor.

Ayrıca bugün New York, Boston, Atlanta, Seattle gibi ABD'nin birçok önemli büyük şehrinde de belediye başkanlığı seçimleri düzenleniyor.

Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında
Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında
Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında
Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Virginia, rekabetin başa baş sürdüğü valilik seçimi için sandık başında - Son Dakika


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