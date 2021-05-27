Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti - Son Dakika

Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti

27.05.2021 23:31
Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti, System.String[]

ABD'nin Virginia eyaleti vali yardımcılığı seçimleri için aday adayı olan Müslüman Sam Rasoul'a televizyondaki canlı ön seçim tartışması sırasında sorulan soru tepki topladı.

ABD'nin Virginia eyaleti vali yardımcılığı seçimleri için aday adayı olan Müslüman Sam Rasoul'a televizyondaki canlı ön seçim tartışması sırasında sorulan soru tepki topladı.

Eyaletin yerel kanalı WJLA'deki aday adaylarının katıldığı seçim tartışmasında, moderatörün Rasoul'a, Müslüman kesimlerden gelen bağışları kastederek "Virginia'daki tüm inançları temsil edip edemeyeceğini" sorması önyargı ve İslamofobi tartışmalarına neden oldu.

Aynı zamanda Virginia eyaletinin ilk Müslüman milletvekili olan Rasoul, programdan sonra Twitter hesabından eyaletin dini özgürlük bildirgesini paylaşarak "Bütün insanlara ve inançlara hizmet ediyoruz. Sizi olduğunuz gibi kabul ediyor ve seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rasoul, bu tür faydasız soruların sorulmaması gerektiğini belirterek Virginialıların adaylardan sağlık ve eğitim gibi ana konularda yapılacak hizmetleri merak ettiğini kaydetti.

"Müslüman adaya bunun sorulması kabul edilemez"

Müslüman sivil toplum kuruluşu Muslim Advocates'ten Scott Simpson da sorunun Müslüman karşıtı kinaye içerdiğini aktararak "Diğer adaylara yönelik 'Yahudi bağışçılarına mı yoksa Hıristiyan bağışçılarına mı borçlu olacağı' şeklinde bir soru ne kadar anlamsızsa Müslüman adaya bunun sorulması da kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

WJLA televizyonu yönetimi daha sonra yayınladığı açıklamada, sorunun uygunsuz olduğunu kabul ederek Rasoul'un kampanyasına ulaştıklarını ve özür dilediklerini duyurdu.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklamada, yerel TV'nin özründen duyduğu memnuniyeti dile getirerek Virginia'nın siyasi liderlerini Amerikalı Müslümanların tam yurttaş katılımı hakkını yeniden teyit etmeye çağırdı.

8 Haziran'da yapılacak Virginia vali yardımcılığı ön seçimi için Demokrat partinin 6 aday adayından biri olan Rasoul, seçilmesi durumunda eyalet tarihindeki ilk Müslüman vali yardımcısı olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, İslamofobi, Virginia, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti - Son Dakika


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