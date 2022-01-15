Virginia valiliğine seçilen Cumhuriyetçi Youngkin yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

ABD'nin Virginia eyaletinde 2 Kasım'da yapılan valilik seçimlerini kazanan Glenn Youngkin, bugün yemin ederek 12 yıl sonra eyalette valilik koltuğuna oturan ilk Cumhuriyetçi oldu.

Youngkin, Virginia eyaletinin başkenti Richmond'daki valilik binası önünde yapılan törenle yemin etti.

Kovid-19 nedeniyle katılımcı sınırlamasının olduğu törene yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Youngkin, eyalette 12 yılın ardından valilik koltuğuna oturan ilk Cumhuriyetçi isim oldu.

Youngkin'in ilk icraatı okullardaki maske zorunluluğunu kaldırmak

Kovid-19 konusunda aşı karşıtı olmadığını ancak aşının ve maskenin zorunlu olmasına karşı olduğunu belirten Youngkin, bu konuda adımlar atacağını açıklamıştı.

Youngkin'in ilk iş olarak okullardaki maske zorunluluğunu kaldırması bekleniyor.

Youngkin'in seçim zaferi Demokratlar'ı üzdü

Uzun zamandır "Demokratların kalesi" olarak görülen Virginia'da 2 Kasım'daki seçimlerde eski vali Demokrat Terry McAuliffe'ye karşı, Cumhuriyetçi aday Youngkin'in seçilmesi Demokratlar'da "soğuk duş" etkisi yaratmıştı.

Öte yandan New Jersey'de de seçimleri kolaylıkla kazanması beklenen Demokrat Phil Murphy seçimleri kıl payı alabilmişti.

Söz konusu sonuçlar, ABD kamuoyunda 2022 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'daki üstünlüklerini kaybedeceğinin bir işareti olarak yorumlanmıştı.

Youngkin kimdir?

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da 1966'da dünyaya gelen Youngkin, Rice Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı, Harvard Üniversitesinde işletme bölümünden mezun oldu.

Siyasete girmeden önce yaklaşık 25 yıl özel sektörde çalışan Youngkin, burada CEO'luğa kadar yükseldi.

Youngkin, 2020 Eylül'de çalıştığı şirketten istifa etti ve Virginia Valiliği için adaylığını açıkladı. 10 Mayıs 2021'de yapılan ön seçimleri kazanan Youngkin, anketlerde beklenmedik şekilde yükselerek Demokrat adayın önüne geçti.