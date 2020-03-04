Virtus Bologna maçı Belgrad'da seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Virtus Bologna maçı Belgrad'da seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Virtus Bologna maçı Belgrad'da seyircisiz oynanacak

6 saat önce

7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasındaki karşılaşma 5 Mart Perşembe günü TSİ 20: 15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanacak.

Virtus Bologna maçı Belgrad'da seyircisiz oynanacak, System.String[]

7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasındaki karşılaşma 5 Mart Perşembe günü TSİ 20: 15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanacak.

EuroLegue yönetimi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Darüşşafaka Tekfen - Virtus Bologna müsabakasının Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacağını ifade etti. Yapılan açıklamada mücadelenin Sırbistan Sağlık Bakanlığı'nın talebi nedeniyle hakemlerin, oyuncuların ve antrenörlerin güvenliği ve sağlığının yanı sıra koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek için seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan 7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu karşılaşmasını ertelediğini duyurmuş, ve yönetim bu kararı, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtmişti.

Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkacak.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Belgrad, Bologna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:10 Kaynak: DHA
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