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Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon...
6 saat önce
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon olarak altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon olarak altın madalya kazandı. - İSTANBUL
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