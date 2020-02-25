Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon... - Son Dakika
Son Dakika Spor Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon... - Son Dakika Spor

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon...

6 saat önce

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon..., System.String[]

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon olarak altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Damla Altın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
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