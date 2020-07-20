Virüs 14 milyondan fazla kişiye bulaştı - Son Dakika

Dünya, aradan geçen yaklaşık 5 aya rağmen korona virüsün pençesinde.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 14,5 milyonu geçti. 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen küresel salgında ölü sayısı 610 bine yaklaştı.

Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 8,5 milyonun üzerinde.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise değişmedi. İlk sıradaki ABD'de can kaybı 143 bini geçti. Ülkede 85 bebeğin de Kovid-19 hastası olduğu bildirildi.

Amerika'yı Brezilya takip ediyor. Vaka sayısı 2 milyonun üzerinde. Ülkede yaklaşık 1,5 milyon kişi de iyileşti.

Salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında İran, Hindistan, Meksika ve İngiltere de bulunuyor.

(İHA)