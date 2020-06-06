Virüs 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı - Son Dakika

Virüs 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı, 400 bin insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Kovid 19 geçirip iyileşenlerin sayısı da giderek artıyor. 3 milyon 400 bin kişi sağlığına kavuştu. En fazla iyileşmenin görüldüğü ülkeler sırasıyla;

ABD

BREZİLYA

RUSYA

ALMANYA

İTALYA

TÜRKİYE

İRAN

HİNDİSTAN

Ölü sayısında hala başı ABD çekiyor. Onu sırasıyla;

İNGİLTERE

İTALYA

FRANSA

İSPANYA

MEKSİKA takip ediyor.

ölüm oranı 20 binin altında olan ülkeler de var. Bunlar ;

RUSYA

HİNDİSTAN

PERU

ALMANYA

TÜRKİYE

İRAN

KANADA

PAKİSTAN

ÇİN ENDONEZYA

ROMANYA

İRLANDA

Hindistan'da durum kritik. Zira, Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 887 vakanın görülmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 236 bin 657'ye ulaşarak İtalya'yı geçti. Öte yandan ülkede Pazartesi gününden itibaren, alışveriş merkezleri, restoranlar ve ibadet yerleri yeniden açılacak. Ülkede, konserler, spor etkinlikleri ve mitingler ise hala yasak.

(İHA)