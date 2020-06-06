Virüs 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı - Son Dakika

Virüs 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı, 400 bin insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Kovid 19 geçirip iyileşenlerin sayısı da giderek artıyor. 3 milyon 400 bin kişi sağlığına kavuştu. En fazla iyileşmenin görüldüğü ülkeler sırasıyla;
ABD
BREZİLYA
RUSYA
ALMANYA
İTALYA
TÜRKİYE
İRAN
HİNDİSTAN
Ölü sayısında hala başı ABD çekiyor. Onu sırasıyla;
İNGİLTERE
İTALYA
FRANSA
İSPANYA
MEKSİKA takip ediyor.
ölüm oranı 20 binin altında olan ülkeler de var. Bunlar ;
RUSYA
HİNDİSTAN
PERU
ALMANYA
TÜRKİYE
İRAN
KANADA
PAKİSTAN
ÇİN ENDONEZYA
ROMANYA
İRLANDA
Hindistan'da durum kritik. Zira, Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 887 vakanın görülmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 236 bin 657'ye ulaşarak İtalya'yı geçti. Öte yandan ülkede Pazartesi gününden itibaren, alışveriş merkezleri, restoranlar ve ibadet yerleri yeniden açılacak. Ülkede, konserler, spor etkinlikleri ve mitingler ise hala yasak.
(İHA)