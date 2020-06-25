Virüs ayakkabı ve giysiden bulaşır mı? - Son Dakika

Korona virüs birçok yolla bulaşabiliyor. fakat akıllardaki soru, ayakkabı ya da giysilerime virüs bulaşır mı? Uzmana göre buna dair bir kanıt yok. Korona virüs nefes, hapşuruk ya da virüslü yüzeye dokunma yoluyla bulaşıyor. Havada da belirli bir süre kalabiliyor.

PEKİ AYAKKABIDAN YA DA GİYSİLERDEN VİRÜS BULAŞABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre korona virüsün giysilerden ve ayakkabıdan geçtiğine dair henüz bir kanıt yok. Virüs, çelik ve ahşap yüzeylerde 5 güne kadar varlığını sürdürüyor ve en önemlisi bulaştıkça miktarı azaldığından tehlike de en aza iniyor.

(İHA)