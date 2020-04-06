Virüs, bankacılıkta kuralları gevşetiyor
1 saat önce
Merkez bankaları ve otoriteler, kredilerin salgından etkilenen şirket ve bireylere ulaşması için genişlemeci adımlar atıyor.
Merkez bankaları ve otoriteler, kredilerin salgından etkilenen şirket ve bireylere ulaşması için genişlemeci adımlar atıyor. Basel Komitesi de bankalara sermaye yeterlilik kurallarını gevşetebileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:05
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