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Virüs Benzeri Parçacıklara (Vlp) Dayalı Aşı, Faz 2 Aşamasında Gönüllülere Uygulanmaya Başlandı! - Son Dakika

Virüs Benzeri Parçacıklara (Vlp) Dayalı Aşı, Faz 2 Aşamasında Gönüllülere Uygulanmaya Başlandı!

26.06.2021 20:07
Virüs Benzeri Parçacıklara (Vlp) Dayalı Aşı, Faz 2 Aşamasında Gönüllülere Uygulanmaya Başlandı!, System.String[]

Faz-2 gönüllülerine uygulanması dolayısıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu haftanın ülkede yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta olduğuna işaret etti.

Faz-2 gönüllülerine uygulanması dolayısıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu haftanın ülkede yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta olduğuna işaret etti. Hasan Mandal; Salı günü Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif tip aşıda Faz-3 çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı olarak kendisinin de gönüllü olduğu VLP aşısının Faz-1 çalışmasının başarı ile tamamlandığını belirten Mandal; "Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 2 gün önce Faz-2 çalışmasının başlatılması için onay verildi. Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar. " dedi.

TÜBİTAK COVID19 Platformu olarak Mart ayından itibaren başlatılan süreçte 49 kurumdan 436 araştırmacının bir araya gelerek 17 proje gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mandal, bunların 7'sinin aşı projesi olduğunu ifade etti. Mandal, "Bu çalışmalardan en önde ilerleyeni VLP aşısı. VLP, virüsü taklit eden yenilikçi bir aşı grubu. " diye konuştu.

Mandal, aşı çalışmasının Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yer aldığına dikkati çekerek, VLP aşısının İngiliz mutantına karşı geliştirilen bir versiyonunun da Faz-2 aşamasında uygulanacağını bildirdi. Faz-2 çalışmasının Faz-1'den farklı olarak 3 klinik merkezde gerçekleştirileceğini belirten Mandal, Ankara Onkoloji Hastanesinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mandal; "VLP aşı adayı, virüsün enfeksiyon yapmayan bir şeklini taklit etmektedir. COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsünde bulunan dört yapısal proteini birden hedefleyen bir antijene sahiptir. Hastalığa yol açmayan dublör bir virüs aracılığıyla bağışıklık kazandırmak üzere geliştirilmiştir" dedi.

Mandal, COVID19 Platformu kapsamındaki yenilikçi inaktif aşısının da Temmuzun ayının ortasında Faz-2 aşamasına gelmiş olacağını dile getirdi. Mandal, VLP aşısının varyasyonlar için çok hızlı bir şekilde geliştirilebileceğini ifade etti.

Faz-1 aşamasında gönüllü olan tüm vatandaşlara teşekkür eden Mandal, ülkede yerli ve milli aşının geliştirilmesi için gönüllülerin çok önemli olduğunu söyledi.

"Aşının hatırlatma dozlarında da etkili olacağını düşünüyoruz"

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile aşıyı geliştiren Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel de aşının hem Vuhan hem de İngiliz varyasyonlarına göre tasarlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Yaptığımız aşı adayının diğer varyantlara olan etkinliğini test etmeyi planlıyoruz. Aşılı olan gönüllülerin buna karşı etkisinin ne olduğunu öğreneceğiz. Virüs izole edilebilirse, bu tip çalışmalar ülkemizde gerçekleştirilebilirse, yurt dışına bu örnekleri göndermeden yapabilme ve sonuçları değerlendirme şansımız olur. Şu anda aşımızın Delta varyantıyla ilgili etkinliğini test etmedik. Aşının hatırlatma dozlarında da etkili olacağını düşünüyoruz. "

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da Faz-2 çalışmasının yaklaşık 330 gönüllüyle gerçekleştirileceğini söyledi. Şu ana kadar aşı çalışması planlamasında bir değişiklik olmadığını belirten Altuntaş, temmuz ayının sonunda Faz-2 çalışmasını bitirmeyi planladıklarını ifade etti.

Aşı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki linklere tıklayarak başvuruda bulunabilirler.

onkoloji. gov. tr covid19. tubitak. gov. tr

Virüs Benzeri Parçacıklara (Vlp) Dayalı Aşı, Faz 2 Aşamasında Gönüllülere Uygulanmaya Başlandı!

Onkoloji Hastanesi, COVIRAN Bereket, Hasan Mandal, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Virüs Benzeri Parçacıklara (Vlp) Dayalı Aşı, Faz 2 Aşamasında Gönüllülere Uygulanmaya Başlandı! - Son Dakika


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