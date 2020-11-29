Virüs bu, ne kibarlığı? - Son Dakika

Virüs bu, ne kibarlığı?

29.11.2020 07:37
Virüs bu, ne kibarlığı?, System.String[]

Balkondaki panjurların hepsi açılmıştı, masanın üzerindeki ufak radyodan cılız bir müzik sesi geliyordu.

Balkondaki panjurların hepsi açılmıştı, masanın üzerindeki ufak radyodan cılız bir müzik sesi geliyordu. Sandalyelerinin arasında iki metre mesafe olmasına özen gösterilmiş, maskelerini de çıkarmamışlardı. Artan vaka sayısını konuştukları sırada apartmandaki koronalı hastaları kontrole gelen filyasyon ekibinin telaşı bu iki kadını fazlasıyla ürküttü.

63 yaşındaki Zehra A., bugünlerde balkonunda arkadaşını ağırlamıyor artık. Pandemi öncesinde hemen her gün arkadaşlarıyla buluşan, sık sık komşusuna gidip gelen biri için bu hiç kolay olmadı. Çareyi kendince, köpeklerini gezdirirken komşularına seslenmekte buldu, "Onlarla camdan merhabalaşmak bile bana çok iyi geliyor" diyor. Koronadan korksa da arkadaşlarına "Bana gelmeyin" demekte zorlandığını anlatıyor, "Hayır" demeyi, salgın başladıktan 7-8 ay sonra yeni yeni becerebildiğini söylüyor. Sadece o mu? 55 yaşındaki Ayten S. için de "Hayır, gelmeyin" demek tatsız bir konu. Geçen ay, kendisine gelmek için çok ısrar eden ve çardakta beş-altı saat oturduğu misafirleriyle bir ara bayılacak gibi olmuş.

Misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz

Sizde durum nasıl? Davet ve ziyaret etme isteklerini rahatlıkla geri çevirebiliyor musunuz? Yoksa sizin de Tokat'ta yaşayan ve camına "Evdeyiz. Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz. Misafir olmuyoruz" yazılı bir afiş asan Fatma Esin Tuna gibi yapasınız mı geliyor?

Kibarlık yüzünden sağlığımızı riske atmak olacak şey değil. Ama oluyor. Size bir yakınımın yaşadığı ikilemi anlatayım. İsmini yazmamı istemediği için ondan Ayşe diye bahsedeceğim. Ayşe ve en yakın arkadaşının uzun yıllardır bir geleneği var. Cumartesileri Ayşe'nin evinde buluşmak. Sohbetlerine kimi zaman kart oyunlarının kimi zaman pazar alışverişlerinin eşlik ettiği bu buluşmalar, Ayşe'nin arkadaşının beş aydır yazlığında kalması nedeniyle yapılmıyordu. İşte o arkadaş, geçen hafta İstanbul'a döndü, döner dönmez de soluğu Ayşe'de aldı. Peki, Ayşe ne yaptı? "Virüsten çok korkuyor ama 'Görüşmezsek bunalıma girerim' diyor. 'Gelme' diyemiyorum. Hafta içi çat kapı geldi, 'Sürpriz yaptım' dedi. Normalde 'Keşke haber verseydin, tedirginim' filan derdim ama öyle bir hevesle geldi ki bir şey diyemedim. Bu bana ilginç geliyor çünkü çok yakınım olduğu için ona rahatlıkla 'Gelme' diyebilmem lazımdı veya onun zaten bunu düşünmesi gerekiyordu. İleride gelmeyi kendiliğinden kesebilir. Belki de açıkça söylerim. Bilmiyorum."

'Hayır demek Türkiye'de zor, ayıp olmasın diye risk alınır'

Başak Nur gibi "Kimseyi eve davet etmiyorum. Virüs bu, ne kibarlığı? Kendimi riske atamam" diyen de var, Ulviye Ç. gibi, "Yola çıktık, Bursa'ya geliyoruz, akşam sizde kalacağız" dediklerinde "Çocuklarımı bile görmüyorum" diyerek yeğenlerini geri çeviren de... Meseleye bir de karşı taraftan bakmak lazım elbette. Bir yakınınız size "Gelme" deyince ne hissedersiniz? 45 yaşındaki Berna A. "Deprem olduğunda hemen komşuma koşarım" diyecek kadar düşkün komşusuna. "Bir süre gelme dediğinde kalbim kırılmadı ama eksiklik hissediyorum. Balkondan balkona konuşmak aynı tadı vermiyor" diyor.

Acaba pandemi bittiğinde, 'hayır' deme konusunda nasıl bir karnemiz olur? Psikiyatr İlker Küçükparlak, "Hayır demek, bir yemek ya da düğün davetine icabet etmemek, ayıp olacağı gerekçesiyle Türkiye'de zorlanılan durumlar. Risk alındığının bilinmesine rağmen 'Ayıp olmasın' diyerek bu tür durumlar sık yaşanıyor. Pandeminin bitip kültürün kalacağını öngörüyorum. Pandemi süresi içinde artık 'hayır' diyebilen bir kültürün yerleşmesini beklemek gerçekçi görünmüyor" diyor.

Hepimiz sosyalleşmeyi, birbirimize sarılmayı özledik, birlikte içilen bir fincan kahvenin anlamı bile hepimiz için artık çok farklı. Akrabalar, arkadaşlar, komşular… Hepsi tamam da insanın annesine "Gelme" demesi, ona sarılamaması… Zaten en zoru o değil mi?

Virüs bu, ne kibarlığı?

Koronavirüs, Türkiye, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Virüs bu, ne kibarlığı? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor
PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti         
07:34
Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi         
23:51
Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı         
22:58
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 07:52:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüs bu, ne kibarlığı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei