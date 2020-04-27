Virüs bulaşanların sayısı 3 milyona yaklaştı - Son Dakika

Dünya salgının pençesinde ve mücadelesini sürdürüyor. Korona virüsten en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı bir milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 54 bini geçti. Virüs bulaşanların sayısı 3 milyona yaklaştı. Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs nedeniyle can kaybı 205 bini aştı. 900 bine yakın insan da iyileşerek sağlığına kavuştu. Son bir günde İtalya'da 260, İngiltere'de 413, İspanya'da 288, Fransa'da 242, İran'da 60 can kaybı yaşandı. İspanya'da uygulanan sokağa çıkma yasağının 40. gününde çocuklara sokağa çıkma izni verildi.Aileler maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi.

ABD'de ise hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bini geçti. corona virüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 1 milyona yaklaştı.

(İHA)