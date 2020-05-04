Virüs dünya genelinde 3 buçuk milyon kişiye bulaştı - Son Dakika

3 buçuk milyon kişiye bulaştı. 250 bin insan hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor. Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı 70 bine yaklaştı. Ölüm oranında ABD'yi izleyen İtalya bazı tedbirlerini gevşetse de ölü sayısı 28 binin üzerinde.

Komşu Yunanistan'da da normalleşme süreci bugün başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırıldı. Yapılan bir araştırmaya göreyse Çinli turistlerin en çok görmek istediği yer, salgının başladığı Vuhan. Görünen o ki, her şey düzelince Vuhan turist akınına uğrayacak.

(İHA)