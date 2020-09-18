Virüs en çok bu ülkelerde can aldı ! - Son Dakika

Virüs en çok bu ülkelerde can aldı !

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı strateji rakamlara yansıdı.

Virüs en çok bu ülkelerde can aldı !, System.String[]

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı strateji rakamlara yansıdı. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki can kayıplarının dikkate alınarak hazırlanan sıralamada, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın da bulunduğu 25 ülke içinde 17'nci sırada yer aldı.

Dünya yeni tip koronavirüs (COVİD-19) gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Ülkeler aldıkları tedbirlerle vaka ve ölüm sayısını kontrol altında tutmaya gayret gösterse de hastalıktan dolayı yaşanan can kayıpları bazı coğrafyalarda yüksek düzeyde gerçekleşiyor.

Salgınla savaşta solunum cihazı, maske gibi sağlık alanında öne çıkan ekipmanlara kolay erişim oldukça önemli görülüyor. Türkiye'nin bu noktadaki başarısı virüsle mücadeleye ciddi katkı verdi. Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. En çok can kaybı yaşanan 25 ülke arasında Türkiye 17'nci sırada bulunuyor. Can kaybının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ilk 10'da ABD, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Meksika, Hindistan ve Brezilya yer alıyor.

Dünyada en çok koronavirüs vakası ve ölüm ABD'de yaşanıyor. Ülkede vaka sayısı 7 milyona yaklaşırken 197 bin can kaybı yaşandı. Ölüm sayıları dikkate alındığında ABD'yi 134 bin can kaybı ile Brezilya takip ederken, sonrasında 83,2 bin ölüm yaşayan Hindistan geliyor. En yüksekten düşüğe göre yapılan ilk 10 sıralamasının devamında 72,2 bin ölüm sayısı ile Meksika, 42 bin ile İngiltere, 35,7 bin ile İtalya, 31,1 bin ile Fransa, 30 bin ile İspanya, gelirken 23,8 bin can kaybı yaşayan İran şeklinde sıralandı.

ÖLÜM SAYISINDA GERİ SIRADAYIZ

Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. Ölüm sayılarında ilk 10'a girmemeyi başaran Türkiye; Almanya, Rusya, Belçika, Arjantin gibi ülkelerin de alt sırasında yer alarak virüsle mücadelede ön plana çıktı. Türkiye'de şua ana kadar 298 bin 39 vaka meydana gelirken, 7 bin 315 can kaybı yaşandı. İyileşen hasta sayısı ise 263 bin 745 olarak gerçekleşiyor.

İLK 10'DAN SONRASI

25 ülkenin can kaybı sıralaması şu şekilde; "Rusya 18 bin 996, Şili 12 bin 142, Arjantin 12 bin 116, Belçika 9 bin 935, Almanya 9 bin 375, Endonezya 9 bin 222, Türkiye 7 bin 315, Pakistan 6 bin 408, Hollanda 6 bin 303, Çin 4 bin 736, Polonya 2 bin 253, İsviçre 2 bin 41, Portekiz bin 878, Japonya bin 489, G. Kore 372."

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Virüs en çok bu ülkelerde can aldı ! - Son Dakika

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