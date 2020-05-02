Virüs en hızlı Rusya'da yayılıyor - Son Dakika

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Genele bakıldığında en fazla can kaybı ABD ve İtalya'da tüm ülkeler de gerekli önlemleri almış durumda. İşte küresel salgında son durum. Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 350 bini geçti. Hastalığı atlatanların sayısı da 1 milyon 76 bine ulaştı. Salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 100 BİNİ AŞTI. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 65 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 158 bin kişi iyileşti.

En yüksek can kayıpları ABD'nin ardından 28 bin ile İtalya, 27 bin ile İngiltere, 24 bin ile İspanya ve Fransa'da yaşandı. Korona virüsün şu an en hızlı yayıldığı ülke ise Rusya. Rusya'da yeni tip corona virüs vaka sayısı 110 bini aştı. Son 24 saatte 7 bin 933 kişi daha virüse yakalandı.

Yemen'de bugün Covid-19'a bağlı ilk ölüm vakaları kaydedildi. Hindistan'da 3 Mayıs'ta sona erecek "tecrit" uygulaması, 2 hafta daha uzatıldı.

Gana'da daha önce kapatılan ülke sınırlarının, bir ay daha kapalı kalacağı bildirildi. Azerbaycan'daki karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

AB komisyonu da dünyadan corona virüsle mücadele için bağış istedi. Toplanması hedeflenen 7,5 milyar euro, virüsün tanı, önleme ve tedavi araştırmalarında kullanılacak.

(İHA)