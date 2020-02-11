Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi

6 saat önce

Küresel piyasalar, coronavirüs salgınınıdan ölenlerin giderek artmasına karşın, yükseliyor.

Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi, System.String[]

Küresel piyasalar, coronavirüs salgınınıdan ölenlerin giderek artmasına karşın, yükseliyor.

ABD

ABD Başbakanı Donald Trump'ın Merkez Bankası (FED) Başkanı Jay Powell'ın faizleri hızlı yükselttiği ama yavaş düşürdüğüne ilişkin savını yinelemesinin ardından açılış öncesi yükseldi.

ABD piyasalarında açılış öncesi,

Dow Jones yüzde 0.21,

Nasdaq 100 yüzde 0.28,

S&P 500 yüzde 0.13 yükseldi.

Avrupa

Avrupa piyasaları açılışta;

- DAX yüzde 0.83,

CAC 40 yüzde 0.52,

-  FTSE 100 yüzde 28 yükseldi.

Dövizlerde; euro ve sterlin dolar karşısında yükselerek sırasıyla; 1.0911 ve 1.2906 düzeyinde.

Asya

Asya- Pasifik piyasaları bazı büyük şirketlerin Lunar Yeni Yılı ardından çalışmalarına devam etme kararı almasının ardından, coronavirüs salgını ölümlernin artmasına karşın, yeni vaka sayısının hız kesip azalmasının da etkisiyle yükseldi.

Asya piyasalarında kapanışta;

S&P/ASX 200 yüzde 0.61,

Hang Seng yüzde 1.36,

KOSPİ yüzde 1.0,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.60  yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırısı sonrası "Yaralımız yok" diyen ABD'den günler sonra gelen itiraf
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:27:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]