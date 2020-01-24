Virüs endişesinin azalmasıyla altın ve petrol düştü - Son Dakika
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Virüs endişesinin azalmasıyla altın ve petrol düştü

7 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) corona virüs ile ilgili "uluslararası acil durum" ilan etmek için erken olduğunu açıkladıktan sonra, altın ve petrol fiyatları düştü.

Virüs endişesinin azalmasıyla altın ve petrol düştü, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) corona virüs ile ilgili "uluslararası acil durum" ilan etmek için erken olduğunu açıkladıktan sonra, altın ve petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.21 düşüşle  61.29 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.26 düşüşle 54.89 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 0.20 artışla 17.86 dolardan,

altın yüzde 0.35 düşüşle 1,559.80 dolardan,

bakır yüzde 0.62 düşüşle 2.70 dolardan,

platin yüzde 0.25 artışla 1,009.80 dolardan ve

paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,326 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 297 liraya, çeyrek altın 487 liraya, Cumhuriyet altını da 2,014 liraya geriledi.

Çin'de yarın başlayacak olan Çin Yeni Yılı'nın altın piyasasını hareketlendireceğini söyleyen Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Müdürü Ray Jia, tüketici alım gücünün ülke genelinde genellikle Çin Yeni Yılı'nda yılın en yüksek düzeyine ulaştığı ve buna paralel olarak da altın tüketiminin arttığına işaret etti.


Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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