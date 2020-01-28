Virüs endişesinin azalmasıyla artan petrol fiyatları hafif geriledi - Son Dakika
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Virüs endişesinin azalmasıyla artan petrol fiyatları hafif geriledi

6 saat önce

Coronavirüs endişesiyle altı gün boyunca düşen petrol fiyatları, endişelerin azalmasıyla hafif yükseldikten sonra, hafif geriledi.

Virüs endişesinin azalmasıyla artan petrol fiyatları hafif geriledi, System.String[]

Coronavirüs endişesiyle altı gün boyunca düşen petrol fiyatları, endişelerin azalmasıyla hafif yükseldikten sonra, hafif geriledi.

Gelişmelere karşın yatırımcılar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'e yönelik seyahat uyarılarının yapılması ve diğer kısıtlamalara bağlı olarak, petrol talebinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), günün ilerleyen saatlerinde haftalık petrol stoklarını açıklayacak. Analistlerden bazıları geçen haftanın stoklarının hafta boyunca yükseldiğini öngörüyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.15 düşüşle 58.06 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 düşüşle 52.79 dolardan işlem görüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
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