Virüs endişesiyle kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüs endişesiyle kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Virüs endişesiyle kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı

16 dakika önce

Korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kabe'ye ziyaretleri durduran Suudi Arabistan, dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe'yi yeniden ziyarete açtı.

Virüs endişesiyle kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı, System.String[]

Korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kabe'ye ziyaretleri durduran Suudi Arabistan, dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe'yi yeniden ziyarete açtı.

Suudi Arabistan'da korona virüsü vaka sayısının 5'e yükselmesinin ardından Suudi yetkililer, tedbir amacıyla hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Tedbir için kapatılan Kabe ve Mescid-i Nebevi, başlatılan dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Akşam saatlerinde Kabe'nin etrafını görüntüleyen bir Türk vatandaşı, "Sabah namazını, öğle namazını kıldık, hiç problem yoktu. İkindi namazında Ravza-i Mutahhara'nın Babüsselam Kapısı ile Babül Feth Kapısı yani Umrecilerin Peygamberimizi selamladığı, Babüsselam'dan girerek selamlayıp Babül Feth'ten çıkılan kapılar ikindi namazına yarım saat kala kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Mekke'den Umre ziyareti için gelen kişilerin içeri alınmadığını söyleyen Türk vatandaşı, "Bahçesine dahi, alanına dahi kimse alınmıyor" dedi.

Öte yandan Suudi yetkililer, korona virüsünün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için hac ibadetiyle ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.

(İHA)

Suudi Arabistan, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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