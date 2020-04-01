Virüs engel değil yama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Virüs engel değil yama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri ekipleri yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri ekipleri yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bozulan yollarda asfalt çalışmaları yapıyor.
Düzce Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kent genelinde günlük rutin işlerini yapmaya devam ediyor. Darıca Kavşağı, Ela Bahriye, Esentepe, Güzelbahçe, Sallar, Sancaktar, Çamköy Mahallelerinde bozuk yol ve asfaltlara rotmiks yama yaptı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:30 Kaynak: İHA
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