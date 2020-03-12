Virüs etkisi fuarları sanala yönlendirdi

Koronavirüs sadece insan sağlığını değil, ekonomik anlamda da şirketlerin ekonomilerine virüs niteliğinde giriş yaptı. Dünya ekonomisini bu denli etkileyen virüs küresel fuarlarında iptal olmasına neden olurken, fiziki fuarlara bir alternatif görevi olan sanal fuar yazılımlarına talep artışı dikkat çekti.



Dünyada her yıl milyarlarca dolarlık fuar ticareti gerçekleştiriliyor. ve Çin'de yaşanan olaylardan önce 2022'ye kadar dünya fuarcılık ticaretinin 5 ile 7 kat büyüyeceği tahmin ediliyordu. Bu oran, küresel gayri safi hasıla için yapılan yıllık ortalama büyüme tahmininin üzerinde olduğu belirtiliyor. Ancak küresel virüs salgını sebebiyle neredeyse dünyanın tüm ülkelerindeki fiziki fuarlar iptal edildiği ya da ertelendiği görülüyor.



Türkiye'nin ilk ve tek yerli yazılımı olduğu belirtilen Endless Fairs Sanal Fuar yazılımı iptal olan fiziki fuarlara aşı gibi bir alternatif sunduğunu açıkladı. Endless Fairs CEO'su Gökmen Özdemir, "Sanal fuarlara son bir ayda yüzde 80 talep artışı gözlemliyoruz. Ayrıca 2020 hedeflerimizi hedeflerimizi 2 katına çıkarmış durumdayız. Sanal fuar çözümleri, bu olumsuz ekonomik koşullarda avantaja dönüştürülebilir bir seçenek olarak değerlendirilmeli. Günümüzde şirketler veri için milyonlarca lira para ödüyor. Sanal fuarlarda bu verilerin 10 katını elde ettiğinizi düşünmenizi istiyorum. Dolayısı ile fiziki fuarların ayakta kalması ve pazarını genişletmesi için daha çok dijitalleşmesi gerekiyor. ve bu sayede fiziki fuarlara oranla ticaret hacimlerini daha 2-3 katına çıkarabilirler." açıklamalarında bulundu.



Sanal fuar nedir?



Sanal fuar fiziki fuarlarla aynı konsepte ait yalnızca web ve mobil olarak tek tıkla dünyanın öbür ucundaki fuarı gezme imkanı bulan bir konsept. Bu konsept içerisinde yazılı, görüntülü iletişim, seminerler, tanıtım filmleri, broşürler akla Fiziki fuarlarla ilgili ne geliyorsa sanal fuarlarda da aynısı organize ediliyor. Sanal fuar konseptinin fiziki fuarlarla eş zamanlı olarak organize edildiği gibi bağımsız olarak da organize ediliyor. Aynı zamanda network açısından stant sahipleri standını kaç kişi ziyaret etmiş yaş ortalaması nedir, ne kadar süre stant da kalmış, kartvizit bırakmış mı gibi soruların yanıtını data olarak elde edebiliyor. - İSTANBUL