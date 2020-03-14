Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika

Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor

6 saat önce

Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından eczanelerde maske ve kolonya fiyatlandırma ve etiketlendirmelerine yönelik denetim düzenledi.

Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor

TOKAT - Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından eczanelerde maske ve kolonya fiyatlandırma ve etiketlendirmelerine yönelik denetim düzenledi.

Türkiye'de görülen 2 koronavirüs vakası sonrasında fırsatçıların özellikle maske ve kolonya fiyatlarında yaptıkları oynamalara karşı yurt genelinde denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler beraberinde Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleriyle birlikte il genelindeki eczane ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde etiket standardına uymayan işletmelere, uymadıkları her bir ürün için 415 lira para cezası uyguladı. Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, rutin olarak devam ettirdikleri denetimlerde son günlerde kolonya ve maske üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi. Sakar, kent genelinde bulunan eczaneler ve ecza depolarında denetlemelerin devam edeceğini, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan her bir ürün için ise 415 lira ceza uygulayacaklarını söyledi.

Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor

Tokat Belediyesi, Zabıta, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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